Abacus, новое видео STEPFATHER FRED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Rubicon:



01- Move your Limit

02- Collecting Faith

03- Tripped my Demon

04- My Place

05- The One

06- Spiral

07- Unlock the Secrets

08- Fail

09- Abacus

10- Ghost of Time

11- sVeñorita

12- Kingdom https://stepfather-fred.de







