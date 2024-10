сегодня



Новое видео WHISKY OF BLOOD



Nothing More, новое видео WHISKY OF BLOOD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Diablesse Of Revolution”:



01. Nothing More

02. Baby Revolution

03. Crazy Zone

04. Diablesse Of Love

05. Minister Of God

06. Hater Motherfucker

07. Boogie Girl

08. Ten Pearls Of Rock’n’roll

09. Pussy Beer

10. Magic Fire Water







