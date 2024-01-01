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* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
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Tony MacAlpine

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Картины на основе риффов TONY MACALPINE



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TONY MACALPINE представит «The Illusionist» - завораживающий релиз произведений искусства, созданных на основе исполнения на ладовой доске. Он призван продемонстрировать другое измерение времени, пространства и музыкального мастерства.

«The Illusionist» будет представлен 30 октября. Для получения дополнительной информации присоединяйтесь к группе по интересам, чтобы получить эксклюзивную информацию о релизе и возможность увидеть коллекцию раньше публики.

Краткое описание сессии создания коллекции представлено ниже.

SceneFour известна прежде всего как команда, ответственная за создание «ритма на холсте». За последние несколько лет она выпустила художественные коллекции с участием избранных легенд барабанного искусства, включая Bill Ward (Black Sabbath), Rick Allen (Def Leppard) и Dave Lombardo (Slayer).

SceneFour, лос-анджелесская дизайнерская и брендинговая компания, использует светодиодную технологию, чтобы перенести уникальный стиль музыкантов на холст. Как сообщается, искусство создает «музыкальный отпечаток», такой же уникальный, как автограф художника.

«Работы каждого музыканта выглядят совершенно по-разному, потому что у них разные стили и техники», — рассказал The New York Times Кори Данцигер, основавший SceneFour в 2004 году вместе с графическим дизайнером Рави Досаджем.

«Картины Bill Ward мрачны и несут в себе некий элемент предчувствия, в то время как у Chad Smith они легкие и воздушные. Его руки открыты, и эти работы имеют эффект бабочки», — добавляет Данцигер.

SceneFour выпустила более 60 коллекций и наиболее известна концепцией и выпуском произведений искусства «ритм на холсте» — процесса, в котором барабанщики создают абстрактные работы с помощью SceneFour, основываясь на своих движениях за ударной установкой.

SceneFour расширила формат «ритм на холсте», включив в него легендарных гитаристов. Используя индивидуальную перчатку, SceneFour сотрудничает с гитаристом, создавая визуальные работы на основе движений музыканта на грифе. К настоящему моменту были представлены работы с Joe Satriani, Yngwie Malmsteen, Page Hamilton (Helmet), Scott Ian (Anthrax), Gus G. (Ozzy Osbourne), Steve Lukather (Toto), Steve Morse (Deep Purple) и Frank Gambale.

Коллекции SceneFour регулярно выставляются в галереях по всей территории США, а также демонстрируются в международных музеях. По состоянию на 2024 год вышло семь настольных книг, посвященных коллекциям, выпущенным SceneFour.

TONY MACALPINE To Debut Art Collection Built From His Riffs; Video Trailer




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