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*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 17
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Versengold

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Новое видео DÄMMERLAND x VERSENGOLD



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Alles Hat Eine Geschichte, новое видео DÄMMERLAND x VERSENGOLD, доступно для просмотра ниже.

Осенью 2024 года Malte Hoyer (Versengold) und Hannes Braun (Kissin’ Dynamite) представят уникальное аудиоприключение на стыке фантастики и музыки. Речь идет о новых, захватывающих мирах звука - и фантастических альтернативных мирах: Добро пожаловать в DÄMMERLAND.

DÄMMERLAND — это многослойное фэнтези для всей семьи: книжный дебют, вдохновляющая аудиокнига со звездным музыкальным составом — и в то же время полноценный музыкальный альбом с эпическими песнями, записанными несколькими хитмейкерами №1 на стыке фолка и поп-музыки, средневекового рока и металла.

Вместе с 30 приглашенными музыкантами из 15 групп, руководители Versengold и Kissin' Dynamite создали глубокую фэнтезийную историю для всей семьи, дополненную 16 новыми оригинальными песнями. Развлекательная и увлекательная для всех возрастов — обязательно для поклонников «Алисы в Стране чудес», «Нарнии» или «Бесконечной истории» — история первого романа и семичасового радиоспектакля вращается вокруг фантастических приключений, а также затрагивает актуальные вопросы и проблемы. В то время как многочисленные высококлассные гости альбома также исполняют роли в радиоспектакле DÄMMERLAND, актер Стефан Бенсон (актер озвучивания сериалов «Сопрано», «Фарго», «Чужие вещи» и других) погружается в роль рассказчика.

01 Dämmerland
02 Verlorene Träume
03 Was muss, das muss
04 Alles hat eine Geschichte
05 Licht und Schatten
06 Aber Kadabrah
07 Fallender Stern
08 Hunger hab ich
09 Das Fast-Heldenepos
10 Drachen machen Drachensachen
11 Vergiss mein nicht
12 Schimmer geht immer
13 Brücken
14 Von Anstand und Moral
15 Fallen ist ne Art zu fliegen
16 Spiegellabyrinth




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