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Новое видео DÄMMERLAND x VERSENGOLD



Alles Hat Eine Geschichte, новое видео DÄMMERLAND x VERSENGOLD, доступно для просмотра ниже.



Осенью 2024 года Malte Hoyer (Versengold) und Hannes Braun (Kissin’ Dynamite) представят уникальное аудиоприключение на стыке фантастики и музыки. Речь идет о новых, захватывающих мирах звука - и фантастических альтернативных мирах: Добро пожаловать в DÄMMERLAND.



DÄMMERLAND — это многослойное фэнтези для всей семьи: книжный дебют, вдохновляющая аудиокнига со звездным музыкальным составом — и в то же время полноценный музыкальный альбом с эпическими песнями, записанными несколькими хитмейкерами №1 на стыке фолка и поп-музыки, средневекового рока и металла.



Вместе с 30 приглашенными музыкантами из 15 групп, руководители Versengold и Kissin' Dynamite создали глубокую фэнтезийную историю для всей семьи, дополненную 16 новыми оригинальными песнями. Развлекательная и увлекательная для всех возрастов — обязательно для поклонников «Алисы в Стране чудес», «Нарнии» или «Бесконечной истории» — история первого романа и семичасового радиоспектакля вращается вокруг фантастических приключений, а также затрагивает актуальные вопросы и проблемы. В то время как многочисленные высококлассные гости альбома также исполняют роли в радиоспектакле DÄMMERLAND, актер Стефан Бенсон (актер озвучивания сериалов «Сопрано», «Фарго», «Чужие вещи» и других) погружается в роль рассказчика.



01 Dämmerland

02 Verlorene Träume

03 Was muss, das muss

04 Alles hat eine Geschichte

05 Licht und Schatten

06 Aber Kadabrah

07 Fallender Stern

08 Hunger hab ich

09 Das Fast-Heldenepos

10 Drachen machen Drachensachen

11 Vergiss mein nicht

12 Schimmer geht immer

13 Brücken

14 Von Anstand und Moral

15 Fallen ist ne Art zu fliegen

16 Spiegellabyrinth http://www.versengold.de







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