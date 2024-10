все новости группы







7 окт 2024 : Новая песня DOEDSMAGHIRD



сегодня



Новая песня DOEDSMAGHIRD



"Heart Of Hell", новая песня группы DOEDSMAGHIRD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Omniverse Consciousness , выход которого запланирован на 11 октября:



“Heart Of Hell”

“Sparker Inn Apne Dorer”

“Then, To Darkness Return”

“Endless Distance”

“Endeavour”

“Death Of Time”

“Min Tid Er Omme”

“Adrift Into Collapse”

“Requiem Transiens”











просмотров: 132