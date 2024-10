сегодня



Новый альбом THE NATIVE HOWL доступен для прослушивания



"Sons Of Destruction", новый альбом группы THE NATIVE HOWL, доступен для прослушивания ниже:



"Can't Sleep"

"Mercy" (feat. Lzzy Hale)

"B.O.G."

"Sons Of Destruction"

"Waco"

"No True Scotsman"

"In Death"

"Stockholm Syndrome"

"Wide Is The River"

"God's Gonna Cut You Down"

"Devil I've Become"











просмотров: 69