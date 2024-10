сегодня



Новое видео SPIRIT IN THE ROOM



“Show Me You,” новое видео группы SPIRIT IN THE ROOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Passengers, выход которого намечен на 25 октября на Housecore Records:



"Creepy Phone Calls"

"Show Me You"

"I Have A Heart"

"Affectionate Projectile"

"You Caught Hell"

"Covenant"











