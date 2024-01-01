|
|
|
все новости группы
|
|
26 окт 2024
Концертный альбом THE WIZARDS OF WINTER выйдет осенью
THE WIZARDS OF WINTER первого ноября выпустят новый концертный релиз, получивший название Live Volume 1 & Volume 2, в основу которого легли записи из тура 2023 года.
Scott Kelly: «Хотя ничто не заменит энергию живого выступления, наш новый релиз действительно максимально приближен к концертным аудиозаписям. В нем вы найдете около двух часов нашей лучшей оригинальной музыки, включая повествование. Все это «вживую», в исполнении музыкантов мирового класса, которые написали и аранжировали композиции и сюжет. В нем нет никаких наложенных, предварительно записанных треков, дополняющих звук. Это то, что зритель может ожидать услышать на одном из наших шоу.
Я очень горжусь всеми, кто принимал участие в создании нашего нового Live-альбома... от группы, до рабочих, инженеров. Это была работа всей команды. Он начнет отправляться через 2-3 недели, в зависимости от графика производства. Самое замечательное, что это действительно живой альбом со всеми сопутствующими мелкими недостатками. Мы просто немного подправили длину роликов и т.д. Если у вас была возможность посмотреть одну из презентаций PBS, то большая часть этого альбома — саундтреки с тех событий».
Состав:
Scott Kelly - Keyboards
Sharon Kelly - Flute / Lead Vocals
Steve Brown (Trixter, Def Leppard) - Guitar
Fred Gorhau (Ted Poley) - Guitar
Greg Smith (Ted Nugent, Alice Cooper) - Bass
John O’Reilly (Trans-Siberian Orchestra, Rainbow) - Drums
Guy LeMonnier (Trans-Siberian Orchestra) - Lead Vocals
Manny Cabo (The Voice) - Lead Vocals
Alexis Smith - Lead Vocals / Auxiliary Keyboards
Tony Gaynor (Trans-Siberian Orchestra) - Narrator
Michelle Winters - Violin
Shawna Mehall - Choral Vocalist
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет