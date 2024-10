26 окт 2024



Концертный альбом THE WIZARDS OF WINTER выйдет осенью



THE WIZARDS OF WINTER первого ноября выпустят новый концертный релиз, получивший название Live Volume 1 & Volume 2, в основу которого легли записи из тура 2023 года.



Scott Kelly: «Хотя ничто не заменит энергию живого выступления, наш новый релиз действительно максимально приближен к концертным аудиозаписям. В нем вы найдете около двух часов нашей лучшей оригинальной музыки, включая повествование. Все это «вживую», в исполнении музыкантов мирового класса, которые написали и аранжировали композиции и сюжет. В нем нет никаких наложенных, предварительно записанных треков, дополняющих звук. Это то, что зритель может ожидать услышать на одном из наших шоу.



Я очень горжусь всеми, кто принимал участие в создании нашего нового Live-альбома... от группы, до рабочих, инженеров. Это была работа всей команды. Он начнет отправляться через 2-3 недели, в зависимости от графика производства. Самое замечательное, что это действительно живой альбом со всеми сопутствующими мелкими недостатками. Мы просто немного подправили длину роликов и т.д. Если у вас была возможность посмотреть одну из презентаций PBS, то большая часть этого альбома — саундтреки с тех событий».



Состав:



Scott Kelly - Keyboards

Sharon Kelly - Flute / Lead Vocals

Steve Brown (Trixter, Def Leppard) - Guitar

Fred Gorhau (Ted Poley) - Guitar

Greg Smith (Ted Nugent, Alice Cooper) - Bass

John O’Reilly (Trans-Siberian Orchestra, Rainbow) - Drums

Guy LeMonnier (Trans-Siberian Orchestra) - Lead Vocals

Manny Cabo (The Voice) - Lead Vocals

Alexis Smith - Lead Vocals / Auxiliary Keyboards

Tony Gaynor (Trans-Siberian Orchestra) - Narrator

Michelle Winters - Violin

Shawna Mehall - Choral Vocalist







