TYRMFAR нашли лейбл



TYRMFAR сообщили о заключении контракта с лейблом Wormholedeath, на котором 25 марта состоится релиз нового ЕР Symbiosis:



Pilgrimage of Oneness

Symphony of Pain

Haunted by the Truth

The Hubris of Humanity, Pt.1

The Reckoning, Pt.2 https://tyrmfar.com/





