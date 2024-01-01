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*Новое видео DREAM THEATER 22
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
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Silverlites

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RICH ROBINSON, PETER BUCK, BARRETT MARTIN и JOSEPH ARTHUR в SILVERLITES



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"Don't Go, Don't Stay", новая песня группы SILVERLITES, в состав которой входят Barrett Martin (SCREAMING TREES и MAD SEASON), Peter Buck (R.E.M.), Rich Robinson (BLACK CROWES) и Joseph Arthur, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на 15 ноября на Sunyata Records.




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