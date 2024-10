сегодня



Документальный фильм об AMERICA представят на фестивале



Документальная лента о группе AMERICA, получившая название I Need You: 53 Years Of The Band America, будет представлена в рамках Newport Beach Film Festival 22 октября. Продюсерами фильма выступили Highway West, Warner Music Entertainment, и Primary Wave Music, Режиссерами были Dustin Elm и David Breschel. В фильме запечатлены пикантные моменты последнего совместного выступления Gerry и Dewey за кулисами и отражен путь оригинальных участников группы от школьных друзей до международных суперзвезд. В фильме звучат такие легендарные хиты, как «A Horse With No Name», «Ventura Highway», «Sister Golden Hair» и «I Need You». Фильм воспевает страсть, упорство и тесную связь группы, которая удерживала их в пути на протяжении более пяти десятилетий.







+0 -0



просмотров: 93