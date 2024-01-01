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*Новое видео DREAM THEATER 28
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 16
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 14
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America

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Документальный фильм об AMERICA представят на фестивале



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Документальная лента о группе AMERICA, получившая название I Need You: 53 Years Of The Band America, будет представлена в рамках Newport Beach Film Festival 22 октября. Продюсерами фильма выступили Highway West, Warner Music Entertainment, и Primary Wave Music, Режиссерами были Dustin Elm и David Breschel. В фильме запечатлены пикантные моменты последнего совместного выступления Gerry и Dewey за кулисами и отражен путь оригинальных участников группы от школьных друзей до международных суперзвезд. В фильме звучат такие легендарные хиты, как «A Horse With No Name», «Ventura Highway», «Sister Golden Hair» и «I Need You». Фильм воспевает страсть, упорство и тесную связь группы, которая удерживала их в пути на протяжении более пяти десятилетий.

AMERICA - "I Need You" Documentary About Iconic Classic Rock Band To Be Unveiled At Newport Beach Film Festival




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