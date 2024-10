сегодня



Новая песня TRYBLITH



“Grip Ov The Devils Hand”, новая песня группы TRYBLITH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Draconis Maleficium, выход которого запланирован на 31 октября:



“Grip Ov The Devils Hand”

“A Waltz Ov Immaculate Summonation”

“Lysergic Gnosis”

“Atlantean Cataclysm”

“Glass Heart”

“Chalice Ov Opulence”

“Path Ov Sorcery”

“Great Rune Ov Death”

“Storms Of Desolation”

“Exhaled Incantations Between The Stars”











