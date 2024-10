сегодня



Новое видео STONE HORSES



"Free" (Remix), новое видео группы STONE HORSES,в состав которой входят бывшие участники CHARM CITY DEVILS, John Allen и Jason Heiser, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Redemption Chronicles, релиз которого в цифровом варианте намечен на 25 октября и на физическом носителе 22 ноября:



"Free" (Remix)

"Gasoline"

"FAFO"

"Crosses To Bear"

"Come Back To Me"

"30 Days In The Hole"

"Reckless Ways"

"Broken Hearts Broken Bones"

"Good Ol' Days"

"Die Young"

"When I Get Paid"

"Hanging Tree"











