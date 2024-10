сегодня



RANCID, CIRCLE JERKS, DUFF MCKAGAN, VOIVOD на трибьюте D.O.A.



25 октября Sudden Death Records выпустят на виниле, CD и в цифровом варианте трибьют D.O.A. "No Escape From What You Are":



* RANCID - "Waiting For You"

* CIRCLE JERKS - "The Enemy"

* ADOLESCENTS - "2+2"

* VOIVOD - "World War 3"

* SLIME - "War In the East"

* FEAR - "New Age"

* TOXIC REASONS - "My Old Man's A Bum"

* DUFF MCKAGAN - "The Prisoner"

* DESCENDENTS - "Get Out Of My Life"

* PROPAGANDHI - "Fuck You"

* DUFF MCKAGAN - "Rich Bitch"

* WAR ON WOMEN - "Liar For Hire"

* DEAD KENNEDYS - "Smash the State"

* THE DEFECTS - "Already Dead"

* M.D.C. - "American the Beautiful"





