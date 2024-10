сегодня



Новое видео KING SATAN



Abyss of the Souls, новое видео группы KING SATAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Devil’s Evangelion, выходящего восьмого ноября на Noble Demon https://www.kingsatan.net/







