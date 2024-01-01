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Новое видео ROYAL SORROW



"Metrograve", новое видео ROYAL SORROW, доступно для просмотра ниже. Группа недавно заключила контракт с лейблом InsideOutMusic, на котором состоится релиз нового альбома.



«Когда мы подписали контракт с InsideOutMusic, это также ознаменовало начало новой эры. Несмотря на то, что мы знаем друг друга с детства, пришло время переосмыслить все, что мы знали: внешний вид, визуальное оформление и саму музыку. Мы начали писать материал с новой решимостью. Потребовалось много сессий и встреч, чтобы все части встали на свои места. После всего этого мы чувствуем себя великолепно, представляя миру группу и первую песню!»







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