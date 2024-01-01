Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер Пол Ди'Анно 31
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 17
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 14
*GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открыти... 13
*Вокалист METALLICA: «Мы не собираемся быть группой, играющей... 13
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Пол Ди'Анно 31
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 17
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
[= ||| все новости группы



*

Nymphs

*
| - |

|||| сегодня

Умерла вокалистка NYMPHS



zoom
Вокалистка NYMPHS Ингер Лорр скончалась в возрасте 61 года. Новость подтвердил лейбл, Kitten Robot Records:

«Мы с грустью прощаемся с нашим любимым другом и художником Ингер Лорр. Ингер, урожденная Лори Энн Венинг, скончалась 16 октября от осложнений, вызванных недавно диагностированным раком. Ее мать, Лоис Венинг, также скончалась 4 октября; обе новости подтвердила Джен Венинг, сестра Ингер.

Ингер была выдающейся певицей, автором песен, музыкантом, художником и любительницей животных. Ингер была уникальным художником, как в визуальном, так и в музыкальном плане, и впервые привлекла к себе внимание общественности благодаря своей группе NYMPHS, чей одноименный LP был выпущен Geffen Records в 1991 году.

Ее сольная карьера началась с альбома «Transcendental Medication», выпущенного Triple X в 1999 году. Kitten Robot выпустили ее последний альбом, 'Gloryland', только в прошлом году.

Мы выражаем соболезнования Джен и ее семье, а также ее многочисленным друзьям и поклонникам».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 41

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом