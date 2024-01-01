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Умерла вокалистка NYMPHS



Вокалистка NYMPHS Ингер Лорр скончалась в возрасте 61 года. Новость подтвердил лейбл, Kitten Robot Records:



«Мы с грустью прощаемся с нашим любимым другом и художником Ингер Лорр. Ингер, урожденная Лори Энн Венинг, скончалась 16 октября от осложнений, вызванных недавно диагностированным раком. Ее мать, Лоис Венинг, также скончалась 4 октября; обе новости подтвердила Джен Венинг, сестра Ингер.



Ингер была выдающейся певицей, автором песен, музыкантом, художником и любительницей животных. Ингер была уникальным художником, как в визуальном, так и в музыкальном плане, и впервые привлекла к себе внимание общественности благодаря своей группе NYMPHS, чей одноименный LP был выпущен Geffen Records в 1991 году.



Ее сольная карьера началась с альбома «Transcendental Medication», выпущенного Triple X в 1999 году. Kitten Robot выпустили ее последний альбом, 'Gloryland', только в прошлом году.



Мы выражаем соболезнования Джен и ее семье, а также ее многочисленным друзьям и поклонникам».











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