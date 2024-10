сегодня



Новая композиция BEARDFISH



Out in the Open Part 1 - Overture, новое видео группы BEARDFISH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Songs For Beating Hearts, выходящего первого ноября:



"Ecotone"

"Out in the Open"

"Beating Hearts"

"In The Autumn"

"Ecotone" (Reprise)

"Torrential Downpour"

"Ecotone" – Norrsken 1982 edition (Bonus Track) http://www.beardfish.argh.se







