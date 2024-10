сегодня



Новая песня REVOLTING



Seven Severed Heads, новая песня REVOLTING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Night Of The Horrid, релиз которого намечен на 17 декабря на Xtreem Music:



01. Seven Severed Heads

02. Blades Will Cut

03. Night Of The Horrid

04. Hell From The Sky

05. A Song For The Morbid

06. Shapeshifter

07. Swipe Of The Schyte

08. The Final Journey

09. Mallet And Mask

10. Outro







просмотров: 96