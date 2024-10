23 окт 2024



Концертный релиз G3 выйдет зимой



31 января earMUSIC выпустят новый концертный релиз G3, "Reunion Live", фрагмент из которого, "Crossroads", доступен ниже. Он будет доступен в цифровом варианте, на двойном CD, на четырех винилах и в виде специального издания с 64-страничной фотокнигой, цветном виниле (на каждого музыканта свой цвет и отдельный винил на финальный джем).



Трек-лист:



01. Gravitas (Vai)

02. Avalancha (Vai)

03. Little Pretty Intro (Vai)

04. Little Pretty (Vai)

05. Tender Surrender (Vai)

06. Zeus In Chains (Vai)

07. Teeth Of The Hydra (Vai)

08. For The Love Of God (Vai)

09. Land Of 1000 Dances (Johnson)

10. Righteous (Johnson)

11. Trail Of Tears (Johnson)

12. On-Ramp Improv (Johnson)

13. Freeway Jam (Johnson)

14. Desert Rose (Johnson)

15. Venus Reprise (Johnson)

16. Raspberry Jam Delta-V (Satriani)

17. Surfing With The Alien (Satriani)

18. Satch Boogie (Satriani)

19. Sahara (Satriani)

20. Nineteen Eighty (Satriani)

21. Big Bad Moon (Satriani)

22. Always With Me, Always With You (Satriani)

23. Sumer Song (Satriani)

24. Introductions

25. Crossroads (Encore Jam)

26. Spanish Castle Magic (Encore Jam)

27. Born To Be Wild (Encore Jam)







