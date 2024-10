сегодня



Новая песня PESTILENT SCARS



"A Reaching Hand", новая песня группы PESTILENT SCARS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Meadows Of Misfortune, выход которого запланирован на 17 января на Inverse Records:



"Into The Meadows"

"Internal Torment"

"Golden Maiden"

"Deceitful Phoenix"

"Unreality"

"A Reaching Hand"

"Democide"

"All On My Own"

"In Search Of Reason"

"False Messiah"







