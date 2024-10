сегодня



Новое видео APOCRYPHAL



"My Hero Inside", новое видео группы APOCRYPHAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Facing The End, выходящего 12 ноября на The Circle Music:



"Smells Like The End Of The World"

"All Is Empty"

"He Forgot You"

"It Wasn’t So Complicated"

"Plague Doctor"

"My Hero Inside"

"Just Behind"

"Swallow My Lies"

"Taste My Hate"



Все вокальные партии для альбома записал фронтмен SOILWORK Björn "Speed" Strid.







