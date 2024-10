сегодня



Новое видео GAEREA



"The Poet's Ballet", новое видео группы GAEREA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Coma, выпущенного 25 октября на Season Of Mist:



"The Poet's Ballet"

"Hope Shatters"

"Suspended"

"World Ablaze"

"Coma"

"Wilted Flower"

"Reborn"

"Shapeshifter"

"Unknown"

"Kingdom Of Thorns"







