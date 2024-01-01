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MONSTER VOODOO MACHINE о 30-летнем юбилее



MONSTER VOODOO MACHINE была основана в 1991 году, успела выпустить два альбома и три ЕР и развалилась в 1998 году. Вокалист Adam Sewell опубликовал следующее сообщение:



«На этой неделе исполняется 30 лет с момента выхода дебютного альбома Monster Voodoo Machine, Suffersystem. Я хочу извиниться за многомесячный перебор / перегруз / обилие постов об альбоме, и дать вам всем понять, что мы (группа) ценим, что вы все с юмором отнеслись к нам, старым парням, со всеми вашими чрезвычайно приятными комментариями и воспоминаниями, которыми вы поделились с нами об этой уникальной коллекции песен, дат тура, вырезок из прессы и видео из цикла альбомов 1994 - 1995 годов.



По правде говоря, Suffersystem действительно был ЕДИНСТВЕННЫМ настоящим полноформатным альбомом Monster Voodoo Machine, который когда-либо был выпущен. Это было фантастическое представление того, кем мы были (как группа) в то время, и это дало нам, молодым ребятам, несколько впечатлений, меняющих жизнь. И за те десятилетия, что прошли с момента выхода альбома, он позволил нам связаться с огромным количеством замечательных людей и поклонников музыки со всего мира.



Всем, кто слушал и поддерживал альбом и нашу группу, фанатам, агентам по бронированию, промоутерам, клубам, диджеям, виджеям, программистам, группам, с которыми мы гастролировали, нашей дорожной команде и всем тем, кто трудился ради нас... спасибо вам всем.



Мы хотим использовать этот пост, чтобы сказать отдельное СПАСИБО людям в нашей жизни, которые были непосредственно ответственны за то, чтобы этот альбом состоялся в тот момент времени: Critter, Howie Beno, George Marino, Reid и все сотрудники Chicago Trax, Michael Toorock, Jill Heath, Scott Bernstein, Bill Dern, Terry O'Brien, Jana Cleland и все сотрудники BMG Music Publishing, Tom Derr, Bennett Kaufman и все сотрудники RCA Records, очень небольшое количество сторонников в BMG Canada, Roddy Bottum, Wesley Willis, Leslie Rankine, Martin Atkins, Pushead, всем артистам и продюсерам, работавшим над ремиксами, Bob, Steve, Lauren и всем в Concrete, Felix Sebacious и всем в Blue Grape Merchandise, Kristian, Chris, Dawn и Don, aaaaaaand конечно же... наши семьи.



Но самое главное, стоит отметить, что Suffersystem НИКОГДА бы не состоялся без поддержки самого важного человека в нашей короткой, но сумасшедшей карьере: Melissa Komorsky из RCA Records.



То, что она верила в нашу нелепую шумную ублюдочную группу в то время, когда никто больше не видел в ней потенциала, — это то, что мы никогда, никогда не забудем. Мы никогда не сможем отблагодарить ее за то, что она всегда боролась за наши интересы на лейбле и позволила нам испытать все, что было в этом безумном бизнесе. Это была чертовски крутая прогулка, и все благодаря ей.



Я знаю, что мы, вероятно, были ужасны в выражении этого тогда... но мы любим тебя и никогда не сможем отблагодарить тебя достаточно за то, что ты изменила наши жизни. Спасибо, Мисси К. xo»



~ Adam, Terry, Jason, Darren, Dean, and Stacey».















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