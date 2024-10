сегодня



Новая песня THE GATES OF SLUMBER



“Full Moon Fever”, новая песня группы THE GATES OF SLUMBER, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из альбома The Gates Of Slumber, выходящего 29 ноября на Svart Records:



"Embrace The Lie"

"We Are Perdition"

"Full Moon Fever"

"At Dawn"

"The Fog"

"The Plague"







