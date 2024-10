сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома MALADIE



Maladie опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Symptoms IV, релиз которого намечен на 29 ноября на Apostasy Records:



01. The Calm Mind

02. Becoming

03. Far Away, At Home

04. The Principle

05. Between The Stars

06. Of Mysteries And Secrets

07. Rebirth

08. Art Is God





