сегодня



Новое видео RAPTORE



Abaddon, новое видео RAPTORE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Renaissance, релиз которого намечен на 22 ноября:



1. Ecclesia

2. Satana

3. Abaddon

4. Darklight

5. Requiescat In Pace

6. Into The Bowels

7. Kingdom Come

8. Imperium

9. All Fires The Fire https://raptore.bandcamp.com/







+0 -0



просмотров: 25