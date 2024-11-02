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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 22
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 19
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
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Celestial Sanctuary

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CELESTIAL SANCTUARY на Metal Blade Records



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Metal Blade Records сообщили о заключении контракта с группой CELESTIAL SANCTUARY:

«Мы счастливы до умопомрачения и очень гордимся тем, что подписали контракт с Metal Blade Records. Все мы выросли, слушая диски и записи с логотипом The Blade, так что стать частью этой истории и встать в один ряд с лучшими артистами в мире металла — огромная ответственность, которая не может быть упущена нами. Мы уже в процессе написания следующего альбома, и поддержка Metal Blade вдохновляет нас на создание нашего самого брутального, неистового и лучшего материала. Увидимся с вами, ублюдки, в турне!»

UK Death Metal Outfit CELESTIAL SANCTUARY Signs To Metal Blade Records




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