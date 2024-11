сегодня



Фрагмент переиздания BRAZEN ABBOT



Frontiers Music Srl сообщают о том, что шестого декабря будут перевыпущены альбомы BRAZEN ABBOT — Eye Of The Storm и Bad Religion.



Nikolo Kotzev: «Перед вами второй альбом Brazen Abbot. Как всегда - труд любви с множеством запоминающихся треков. Великий Joe Lynn Turner и ребята из Europe придали ему особый колорит. С этим переизданием Brazen Abbot снова оживает! Наслаждайтесь!»



"Eye Of The Storm" (Joe Lynn Turner, vocals)

"Twist Of Fate" (Joe Lynn Turner, vocals)

"Fool In Love" (Göran Edman, vocals)

"Line Of Fire" (Joe Lynn Turner, vocals)

"Wake Up Everybody" (Thomas Vikström, vocals)

"Everything's Gonna Be Allright" (Göran Edman, vocals)

"Common People" (Göran Edman, vocals)

"The Road To Hell" (Joe Lynn Turner, vocals)

"Restless In Seattle" (Göran Edman, vocals)

"Highway Cindy" (Thomas Vikström, vocals)

"Devil's Allegro" (instrumental)

"I'll Be There For You" (Göran Edman, vocals)



Nikolo Kotzev: «Перед вами переиздание третьего альбома Brazen Abbot. Он увидел свет в 1997 году, и сейчас, почти 30 лет спустя, он по-прежнему сияет, как солнечное утро! Как обычно — блестящие певцы и первоклассные музыканты в этой музыкальной жемчужине. Так держать!»



"The Whole World's Crazyv (Joe Lynn Turner, vocals)

"Nightmares" (Thomas Vikström, vocals)

"Two Of A Kind" (Göran Edman, vocals)

"I Will Rise Again" (Joe Lynn Turner, vocals)

"Day Of The Eagle" (Göran Edman, vocals)

"We Don't Talk Anymore" (Thomas Vikström, vocals)

"Wings Of A Dream" (Joe Lynn Turner, vocals)

"Bad Religion" (Göran Edman, vocals)

"Father To Child" (Thomas Vikström, vocals)

"Love Is On Our Side" (Joe Lynn Turner, vocals)

"The Empire Of The Sun" (Göran Edman, vocals)







