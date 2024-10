сегодня



Новая песня FOR MY PAIN...



FOR MY PAIN... опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "WitchBitch Elite", который будет выпущен в 2025 году.



Текущий состав коллектива:



Juha Kylmänen: vocals (Reflexion, Full Nothing)

Lauri Tuohimaa: guitar (Embraze, Tuohimaa, ex-Charon)

Olli-Pekka Törrö: guitar (ex-Eternal Tears Of Sorrow)

Altti Veteläinen: bass (Eternal Tears Of Sorrow, ex-Kalmah, ex-The Man-Eating Tree)

Marco Sneck: keyboards (Poisonblack, Chamelion, Tuohimaa, The Man-Eating Tree, ex-Kalmah)

Ari-Matti Pohjola: drums (Reflexion, ex-Soulrelic)







+0 -0



просмотров: 26