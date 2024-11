сегодня



Видео с текстом от CORY MARKS



(Make My) Country Rock (feat. Sully Erna, Travis Tritt and Mick Mars), официальное видео с текстом от CORY MARKS, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома, выпущенного 11 октября на Better Noise Music:



01. (Make My) Country Rock (feat. Sully Erna, Travis Tritt and Mick Mars)

02. Guilty (feat. DL of BAD WOLVES)

03. Whiskey For Sale

04. Sorry For Nothing

05. Drunk When I'm High

06. 17

07. Fast As I Can

08. Tough To Be Strong

09. A Lot Like Me

10. 1949

11. Lit Up

12. Late Night Of Drinking Again

13. Learn To Fly http://www.corymarks.com/







+0 -0



просмотров: 68