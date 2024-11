сегодня



Новое видео VOIDFALLEN



Pyre of Vengeance, новое видео VOIDFALLEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'The Rituals Of Resilience', релиз которого намечен на 24 января:



01. Threads of Blood

02. The Original Wound

03. Hymn for the Fallen

04. Starved of Martyrs

05. Tread With the Ghosts

06. From the Towers of Ivory

07. Ritual of Resilience

08. Pyre of Vengeance

09. Branding of Souls

10. The Mourning Shores https://www.instagram.com/voidfallenofficial







