Новая песня TROLLWAR



“The Offering” feat. Atavistia’s Mattias Sippola, новая песня группы TROLLWAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Tales From The Frozen Wastes:



“Prologue”

“The Unseen One” feat. Kalmah’s Veli-Matti Kananen

“Bane Of The Underworld”

“In The Fields Of Frost”

“The Offering” feat. Atavistia’s Mattias Sippola







