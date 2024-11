сегодня



SNOWY SHAW, MAGNUS OLSFELT в BREAKFAST FOR CHAMPIONS



"Street Jeans"", новое видео группы BREAKFAST FOR CHAMPIONS, в состав которой входят Magnus Olsfelt (ex-The Crown) и Snowy Shaw (solo artist, ex- King Diamond, Therion, Mercyful Fate, Notre Dame, Dream Evil, Sabaton, Memento Mori, Dimmu Borgir) , доступно для просмотра ниже.











