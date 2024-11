все новости группы







5 ноя 2024 : Новое видео SPERE



Новое видео SPERE



Kevalier, новое видео SPERE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Eight – led to the beam, релиз которого намечен на шестое декабря на Northern Silence Productions:



1. Kevalier (Intro)

2. Kevalier

3. Charburner

4. Medikus

5. Krier

6. Nawigator

7. Kombatant (Intro)

8. Kombatant

9. Bearer

10. Krafter







