6 ноя 2024



Новое видео LIFESICK



“Hollow Treats”, новое видео LIFESICK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Loved By None, Hated By All, релиз которого состоялся первого ноября на Metal Blade Records:



01. Death Wish

02. Peace Through Superior Firepower

03. Double Cross

04. Hollow Treats

05. Legacy of Misery (feat. Andreas Bjulver of Cabal)

06. Poems for My Funeral

07. Liquid Courage

08. Loved by None

09. The Mourning March

10. Straight Jacket







