Переиздание INEPSY выйдет зимой



Tankcrimes сообщили о планах переиздания альбомов INEPSY. Первыми будут выпущены шестого декабря ЕР See You In Hell и Rock 'N' Roll Babylon.



Трек-лист See You In Hell:



"Germ Warfare"

"It’s A Time Bomb"

"Hammer Hearth"

"The Reaper Watches The Game"



Трек-лист Rock 'N' Roll Babylon:



"Who’s Next"

"Lost The Ride"

"Rock 'N' Roll Babylon"

"The Aftermath Of Progress"

"Street City Kids"

"Conspiracy WWIII"

"See You In Hell!"

"If You’ll Die I’ll Die"

"Born For The Road"

"We Are Here To Climb







