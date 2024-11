сегодня



ROBBY KRIEGER в новом треке TODAY WAS YESTERDAY



TODAY WAS YESTERDAY опубликовали официальное видео с текстом на песню "If I Fall (Silly Games)" (feat. Robby Krieger). Этот трек взят из дебютной пластинки, релиз которой состоялся 23 февраля на Music Theories Recordings / Mascot Label Group:



"Grace" (feat. Alex Lifeson)

"A Louder Silence" (feat. Alex Lifeson)

"On My Own" (feat. Alex Lifeson)

"I Take All"

"My Dog Is My God" (feat. Alex Lifeson)

"Faceless Faraway Song" (feat. Alex Lifeson)

"If I Fall (Silly Games)" (feat. Robby Krieger)

"Rukus"

"Borrowed"

"My New Low" (feat. Alex Lifeson)











+0 -0



просмотров: 106