Новая песня DEMON BITCH



“Into The Archway”, новая песня DEMON BITCH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Master of the Games", выход которого намечен на 29 ноября на Gates of Hell Records:



“Beyond The Pillars”

“The Quickening”

“Master Of The Games”

“Not Of The Cruciform”

“Protector And The Horse”

“Into The Archway”

“Sentinel At The Spire”

“Tower Of Dreams”

“Soldiers Of Obscurity”











