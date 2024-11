сегодня



Видео с текстом от BOREAL GRAVE



In Devil’s Embrace, официальное видео с текстом от BOREAL GRAVE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР I Am Your Bane:



Loathe

Now You Are Free

In Devil’s Embrace

I Am Your Bane

Retaliation

Mother Of Evil https://borealgrave.bandcamp.com/







