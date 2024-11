сегодня



Eye Of The Storm, новое видео WARWOLF, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома THE FINAL BATTLE , релиз которого намечен на 25 января. За сведение материала отвечал Chris Boltendahl @ Graveyard Studio







