×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу»
39
Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо...
25
LINKIN PARK исполнили новую песню
17
SEBASTIAN BACH сунул за Камалу
16
BRUCE KULICK не понимает
13
Новые обещания нового KING DIAMOND
12
Барабанщик THE DOORS сунет за Камалу
12
Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не быват...
12
Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты
11
Новое видео LACRIMOSA
11
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу»
39
Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо...
25
LINKIN PARK исполнили новую песню
17
SEBASTIAN BACH сунул за Камалу
16
BRUCE KULICK не понимает
13
все новости группы
Amoral
Финляндия
Death Metal
Power Metal
http://www.amoralweb.com
Myspace:
http://www.myspace.com/amoralweb
Facebook:
https://www.facebook.com/amoralweb
12 ноя 2024
:
AMORAL вновь выйдут на сцену
17 янв 2017
:
Гитарист AMORAL рассказал о причинах распада коллектива
6 фев 2016
:
Новое видео AMORAL
22 янв 2016
:
Новая песня AMORAL
10 дек 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома AMORAL
6 дек 2015
:
Новая песня AMORAL
28 ноя 2015
:
Новый альбом AMORAL выйдет в феврале
27 мар 2015
:
В AMORAL вернулся оригинальный вокалист
29 дек 2014
:
Кавер-версия THE CURE от AMORAL
31 авг 2014
:
Концертное видео AMORAL
15 апр 2014
:
Видео с юбилейного концерта AMORAL
25 мар 2014
:
Новое видео AMORAL
17 фев 2014
:
AMORAL выпустят новый альбом на Graphite Records
7 фев 2014
:
AMORAL о виниловом издании последнего альбома
10 янв 2014
:
Новая песня AMORAL
19 дек 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома AMORAL
30 сен 2013
:
Новая песня AMORAL
3 сен 2013
:
AMORAL завершили работу над альбомом
3 мар 2013
:
AMORAL приступили к записи нового альбома
11 сен 2012
:
AMORAL о визите в Китай и Японию
1 июн 2012
:
Новое видео AMORAL
26 окт 2011
:
Анимированное интервью от AMORAL
4 окт 2011
:
Новое видео AMORAL
21 сен 2011
:
Обложка нового альбома AMORAL
4 авг 2011
:
Новая песня AMORAL
17 май 2011
:
Новый сингл AMORAL
13 май 2011
:
AMORAL выпустят сингл
13 апр 2011
:
AMORAL завершили работу над новым альбомом
31 янв 2011
:
AMORAL объявили имя нового гитариста
22 дек 2010
:
AMORAL отправятся в студию в январе
26 ноя 2010
:
AMORAL подводят итоги года
31 май 2010
:
AMORAL сочиняют новый материал
13 янв 2010
:
Из AMORAL ушёл гитарист
3 июл 2009
:
Новое видео AMORAL в сети
30 апр 2009
:
Новое видео AMORAL
10 мар 2009
:
Объявлена дата выхода нового альбома AMORAL
2 мар 2009
:
Название и трек-лист нового альбома AMORAL
3 фев 2009
:
Обложка сингла AMORAL
23 янв 2009
:
Новый сингл от AMORAL
15 янв 2009
:
Новый сингл AMORAL выйдет в феврале
26 ноя 2008
:
AMORAL представили нового вокалиста
4 окт 2008
:
AMORAL работают над новым материалом
22 май 2008
:
AMORAL представили нового басиста
7 авг 2007
:
AMORAL расстаются с басистом
3 май 2007
:
Обложка нового альбома AMORAL
9 апр 2007
:
AMORAL подтвердили выпуск интернет сингла
3 авг 2006
:
AMORAL отправятся в студию в январе
21 май 2006
:
Опубликовано концертное видео AMORAL "Decrowning"
6 сен 2005
:
Доступны семплы с нового альбома AMORAL
сегодня
AMORAL вновь выйдут на сцену
AMORAL сообщили о том, что в следующем году дадут несколько выступлений по случаю двадцатилетия второго альбома, Decrowning. Это будут первые концерты с момента роспуска коллектива в 2017 году.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 126
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет