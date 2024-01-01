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AMORAL вновь выйдут на сцену



AMORAL сообщили о том, что в следующем году дадут несколько выступлений по случаю двадцатилетия второго альбома, Decrowning. Это будут первые концерты с момента роспуска коллектива в 2017 году.











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