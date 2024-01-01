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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 39
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 25
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
*BRUCE KULICK не понимает 13
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Amoral

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12 ноя 2024 : 		 AMORAL вновь выйдут на сцену

17 янв 2017 : 		 Гитарист AMORAL рассказал о причинах распада коллектива

6 фев 2016 : 		 Новое видео AMORAL

22 янв 2016 : 		 Новая песня AMORAL

10 дек 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMORAL

6 дек 2015 : 		 Новая песня AMORAL

28 ноя 2015 : 		 Новый альбом AMORAL выйдет в феврале

27 мар 2015 : 		 В AMORAL вернулся оригинальный вокалист

29 дек 2014 : 		 Кавер-версия THE CURE от AMORAL

31 авг 2014 : 		 Концертное видео AMORAL

15 апр 2014 : 		 Видео с юбилейного концерта AMORAL

25 мар 2014 : 		 Новое видео AMORAL

17 фев 2014 : 		 AMORAL выпустят новый альбом на Graphite Records

7 фев 2014 : 		 AMORAL о виниловом издании последнего альбома

10 янв 2014 : 		 Новая песня AMORAL

19 дек 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMORAL

30 сен 2013 : 		 Новая песня AMORAL

3 сен 2013 : 		 AMORAL завершили работу над альбомом

3 мар 2013 : 		 AMORAL приступили к записи нового альбома

11 сен 2012 : 		 AMORAL о визите в Китай и Японию

1 июн 2012 : 		 Новое видео AMORAL

26 окт 2011 : 		 Анимированное интервью от AMORAL

4 окт 2011 : 		 Новое видео AMORAL

21 сен 2011 : 		 Обложка нового альбома AMORAL

4 авг 2011 : 		 Новая песня AMORAL

17 май 2011 : 		 Новый сингл AMORAL
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AMORAL вновь выйдут на сцену



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AMORAL сообщили о том, что в следующем году дадут несколько выступлений по случаю двадцатилетия второго альбома, Decrowning. Это будут первые концерты с момента роспуска коллектива в 2017 году.

Finland's AMORAL To Return To The Stage In 2025 For Decrowning Album's 20th Anniversary




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