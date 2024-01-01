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TONY KAKKO в HIMMELKRAFT
TONY KAKKO сообщил о том, что его новый проект, получивший название HIMMELKRAFT, нашел лейбл:
«Мир! У нас есть контакт! Himmelkraft очень рады присоединиться к команде Reaper Entertainment и наконец-то выпустить этот проект в свет, чтобы избранные могли услышать, увидеть и... поучаствовать в нем.
Это был ОЧЕНЬ долгий путь, чтобы добраться до этой точки, но теперь мы здесь. Мы делаем первый из, надеюсь, многих, многих шагов. Я искренне надеюсь, что этот альбом понравится вам так же сильно, как Himmelkraftians наслаждались его созданием. Они обязательно вас услышат».
В своем дебютном альбоме Tony Kakko приоткрывает завесу над своим странным новым миром под названием Himmelkraft ровно настолько, чтобы вы смогли впервые взглянуть на то, что лежит за его пределами, и сразу же захотеть большего. Kakko — мастер повествования и шаман музыкальных эмоций. В Himmelkraft его фирменные черты представлены в совершенно новом, неожиданном и захватывающем виде.
Премьера первого сингла намечена на 22 ноября, а выпуск альбома на март 2025 года.
Состав:
Tony Kakko as Unu O’Four - vocals, keyboards
Pasi Kauppinen as Du O’Four - bass
Timo Kauppinen as Tri O’Four - guitars, banjo
Jere Lahti as Kvar O’Four - drums & percussions
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