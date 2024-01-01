Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 38
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
*BRUCE KULICK не понимает 13
*Новые обещания нового KING DIAMOND 12
*Барабанщик THE DOORS сунет за Камалу 12
*Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не быват... 12
*Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты 11
*Новое видео LACRIMOSA 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 38
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
*BRUCE KULICK не понимает 13
[= ||| все новости группы



*

HimmelKraft

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-



11 ноя 2024 : 		 TONY KAKKO в HIMMELKRAFT
| - |

|||| сегодня

TONY KAKKO в HIMMELKRAFT



zoom
TONY KAKKO сообщил о том, что его новый проект, получивший название HIMMELKRAFT, нашел лейбл:

«Мир! У нас есть контакт! Himmelkraft очень рады присоединиться к команде Reaper Entertainment и наконец-то выпустить этот проект в свет, чтобы избранные могли услышать, увидеть и... поучаствовать в нем.

Это был ОЧЕНЬ долгий путь, чтобы добраться до этой точки, но теперь мы здесь. Мы делаем первый из, надеюсь, многих, многих шагов. Я искренне надеюсь, что этот альбом понравится вам так же сильно, как Himmelkraftians наслаждались его созданием. Они обязательно вас услышат».

В своем дебютном альбоме Tony Kakko приоткрывает завесу над своим странным новым миром под названием Himmelkraft ровно настолько, чтобы вы смогли впервые взглянуть на то, что лежит за его пределами, и сразу же захотеть большего. Kakko — мастер повествования и шаман музыкальных эмоций. В Himmelkraft его фирменные черты представлены в совершенно новом, неожиданном и захватывающем виде.

Премьера первого сингла намечена на 22 ноября, а выпуск альбома на март 2025 года.

Состав:

Tony Kakko as Unu O’Four - vocals, keyboards
Pasi Kauppinen as Du O’Four - bass
Timo Kauppinen as Tri O’Four - guitars, banjo
Jere Lahti as Kvar O’Four - drums & percussions

SONATA ARCTICA Frontman TONY KAKKO Signs With Reaper Entertainment For HIMMELKRAFT Project; Debut Album To Be Released In March 2025




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 117

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом