11 ноя 2024 : TONY KAKKO в HIMMELKRAFT



сегодня



TONY KAKKO в HIMMELKRAFT



TONY KAKKO сообщил о том, что его новый проект, получивший название HIMMELKRAFT, нашел лейбл:



«Мир! У нас есть контакт! Himmelkraft очень рады присоединиться к команде Reaper Entertainment и наконец-то выпустить этот проект в свет, чтобы избранные могли услышать, увидеть и... поучаствовать в нем.



Это был ОЧЕНЬ долгий путь, чтобы добраться до этой точки, но теперь мы здесь. Мы делаем первый из, надеюсь, многих, многих шагов. Я искренне надеюсь, что этот альбом понравится вам так же сильно, как Himmelkraftians наслаждались его созданием. Они обязательно вас услышат».



В своем дебютном альбоме Tony Kakko приоткрывает завесу над своим странным новым миром под названием Himmelkraft ровно настолько, чтобы вы смогли впервые взглянуть на то, что лежит за его пределами, и сразу же захотеть большего. Kakko — мастер повествования и шаман музыкальных эмоций. В Himmelkraft его фирменные черты представлены в совершенно новом, неожиданном и захватывающем виде.



Премьера первого сингла намечена на 22 ноября, а выпуск альбома на март 2025 года.



Состав:



Tony Kakko as Unu O’Four - vocals, keyboards

Pasi Kauppinen as Du O’Four - bass

Timo Kauppinen as Tri O’Four - guitars, banjo

Jere Lahti as Kvar O’Four - drums & percussions







