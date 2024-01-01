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*BRUCE KULICK не понимает 14
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The Old Dead Tree

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13 ноя 2024 : 		 Новое видео THE OLD DEAD TREE

17 окт 2024 : 		 Новое видео THE OLD DEAD TREE

18 сен 2024 : 		 Новое видео THE OLD DEAD TREE

5 июн 2023 : 		 Новое видео THE OLD DEAD TREE

10 дек 2021 : 		 Новое видео THE OLD DEAD TREE

6 дек 2019 : 		 Новый ЕР THE OLD DEAD TREE доступен для прослушивания

17 окт 2019 : 		 Видео с текстом от THE OLD DEAD TREE

1 апр 2013 : 		 THE OLD DEAD TREE приготовили сюрпризы

19 ноя 2009 : 		 THE OLD DEAD TREE больше нет

11 мар 2008 : 		 THE OLD DEAD TREE представили нового барабанщика

22 окт 2007 : 		 THE OLD DEAD TREE ищут нового барабанщика

7 авг 2007 : 		 THE OLD DEAD TREE: новая композиция доступна для скачивания

27 июл 2007 : 		 THE OLD DEAD TREE: детали нового альбома

25 июн 2007 : 		 THE OLD DEAD TREE: объявлено название нового альбома

8 май 2007 : 		 THE OLD DEAD TREE отправятся в студию в июле

5 сен 2006 : 		 THE OLD DEAD TREE нашли нового гитариста

14 май 2006 : 		 Из THE OLD DEAD TREE ушел гитарист
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|||| 13 ноя 2024

Новое видео THE OLD DEAD TREE



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"The Lightest Straw", новое видео THE OLD DEAD TREE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Second Thoughts', релиз которого намечен на шестое декабря на Season of Mist:

“Unpredictable”
“Don’t Waste Your Time”
“The Lightest Straw”
“Better Off Dead”
“Without A Second Thought”
“Luke”
“Story Of My Life”
“Fresh Start”
“I Wish I Could”
“The Trap”
“Solastalgia”
“OK”
“The Worst Is Yet To Come”

THE OLD DEAD TREE Release Official Music Video For "The Lightest Straw"




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