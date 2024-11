13 ноя 2024



Новое видео THE OLD DEAD TREE



"The Lightest Straw", новое видео THE OLD DEAD TREE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Second Thoughts', релиз которого намечен на шестое декабря на Season of Mist:



“Unpredictable”

“Don’t Waste Your Time”

“The Lightest Straw”

“Better Off Dead”

“Without A Second Thought”

“Luke”

“Story Of My Life”

“Fresh Start”

“I Wish I Could”

“The Trap”

“Solastalgia”

“OK”

“The Worst Is Yet To Come”







