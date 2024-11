сегодня



Новая песня DEADSPACE



"Fanged Noumena" , новая песня группы DEADSPACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Dark Enlightenment:



"Reptillian Birthright"

"Culminating Chaos"

"In The Vault Of Murmur"

"Fanged Noumena"

"Dysgeusia"

"The Catacosmic Conundrum"

"Into Shadow"







+0 -0



просмотров: 44