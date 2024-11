сегодня



Новая песня SARCOPHAGUM



Vermiform, новая песня SARCOPHAGUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР “The Grand Arc of Madness”, релиз которого намечен на шестое декабря на Nuclear Winter Records:



01. Ritual Pillars Burn

02. Feudal Futures

03. Vermiform

04. The Grand Arc of Madness https://sarcophagum.bandcamp.com/







