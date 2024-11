сегодня



No Escape, официальное видео с текстом от группы POWELL-PAYNE, в состав которой входят Mark “Penfold” Powell (ex-drummer of Psycho Kiss) и Adam Payne (former vocalist of Airrace), доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “Voilà”, выход которого намечен на шестое декабря на Frontiers Music Srl:







