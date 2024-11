сегодня



Новое видео GINGER EVIL



"Hands Move To Midnight", новое видео группы GINGER EVIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Way It Burns, выходящего 14 февраля на Frontiers Music Srl:



"Rainmaker"

"Dead On Arrival"

"Shame Old"

"Flames"

"Hands Move To Midnight"

"Arrowhead"

"Better Get In Line"

"Black Waves"

"Whispers"

"Not Your Fool"

"Last Frontier"

"Wake Me"







