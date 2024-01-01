×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног...
50
KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу»
42
Новая песня GRAVE DIGGER
27
Видео полного выступления W.A.S.P.
24
Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть»
11
Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою кар...
11
Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но е...
11
Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси»
10
Видео с текстом от OLD MAN'S CHILD
8
Новое видео LINKIN PARK
8
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног...
50
KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу»
42
Новая песня GRAVE DIGGER
27
Видео полного выступления W.A.S.P.
24
Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть»
11
все новости группы
Skinlab
США
Nu Metal
Thrash Metal
Metal Core
Angry Core
-
Myspace:
http://www.myspace.com/skinlab
16 ноя 2024
:
Новая песня SKINLAB
22 апр 2020
:
Новое видео SKINLAB
18 янв 2020
:
Новое видео SKINLAB
23 сен 2019
:
Новый альбом SKINLAB выйдет осенью
12 авг 2019
:
Новый сингл SKINLAB
30 июл 2019
:
Новый альбом SKINLAB выйдет осенью
3 ноя 2018
:
Новое видео SKINLAB
30 сен 2018
:
SKINLAB на ART IS WAR RECORDS
13 фев 2018
:
Видео полного выступления SKINLAB
23 янв 2018
:
Видео с текстом от SKINLAB
12 янв 2018
:
Новые песни SKINLAB
11 янв 2018
:
В SKINLAB вернулся гитарист
4 окт 2017
:
Новая песня SKINLAB
10 апр 2017
:
Видео с выступления SKINLAB
23 сен 2016
:
SKINLAB планируют запись
16 май 2011
:
Новое видео SKINLAB
10 апр 2011
:
SKINLAB запишут кавер-версии MACHINE HEAD, NAILBOMB, CROWBAR
4 янв 2011
:
SKINLAB вновь расстались с гитаристом Mike'ом Roberts'ом
13 май 2010
:
SKINLAB вновь взяли гитариста Mike'a Roberts'a
26 фев 2010
:
Фронтмен SKINLAB запустил новый проект
4 авг 2009
:
Подробности о новом альбоме SKINLAB
1 авг 2009
:
Дата выхода нового альбома SKINLAB
6 июл 2009
:
Новая песня SKINLAB в сети
31 май 2009
:
Выход нового альбома SKINLAB отложен
4 дек 2001
:
Skinlab сводят новый альбом.
сегодня
Новая песня SKINLAB
"Flesh Wounds", новая песня группы SKINLAB, доступна для прослушивания ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 108
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет