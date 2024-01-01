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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 50
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 42
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
[= ||| все новости группы



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Skinlab

*



16 ноя 2024 : 		 Новая песня SKINLAB

22 апр 2020 : 		 Новое видео SKINLAB

18 янв 2020 : 		 Новое видео SKINLAB

23 сен 2019 : 		 Новый альбом SKINLAB выйдет осенью

12 авг 2019 : 		 Новый сингл SKINLAB

30 июл 2019 : 		 Новый альбом SKINLAB выйдет осенью

3 ноя 2018 : 		 Новое видео SKINLAB

30 сен 2018 : 		 SKINLAB на ART IS WAR RECORDS

13 фев 2018 : 		 Видео полного выступления SKINLAB

23 янв 2018 : 		 Видео с текстом от SKINLAB

12 янв 2018 : 		 Новые песни SKINLAB

11 янв 2018 : 		 В SKINLAB вернулся гитарист

4 окт 2017 : 		 Новая песня SKINLAB

10 апр 2017 : 		 Видео с выступления SKINLAB

23 сен 2016 : 		 SKINLAB планируют запись

16 май 2011 : 		 Новое видео SKINLAB

10 апр 2011 : 		 SKINLAB запишут кавер-версии MACHINE HEAD, NAILBOMB, CROWBAR

4 янв 2011 : 		 SKINLAB вновь расстались с гитаристом Mike'ом Roberts'ом

13 май 2010 : 		 SKINLAB вновь взяли гитариста Mike'a Roberts'a

26 фев 2010 : 		 Фронтмен SKINLAB запустил новый проект

4 авг 2009 : 		 Подробности о новом альбоме SKINLAB

1 авг 2009 : 		 Дата выхода нового альбома SKINLAB

6 июл 2009 : 		 Новая песня SKINLAB в сети

31 май 2009 : 		 Выход нового альбома SKINLAB отложен

4 дек 2001 : 		 Skinlab сводят новый альбом.
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|||| сегодня

Новая песня SKINLAB



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"Flesh Wounds", новая песня группы SKINLAB, доступна для прослушивания ниже.




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