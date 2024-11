все новости группы







Warfarer

Финляндия

-

-

Facebook: https://www.facebook.com/warfarerband/





17 ноя 2024 : Новое видео WARFARER



сегодня



Новое видео WARFARER



"Brotherslayer", новое видео группы WARFARER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома A Tale Beyond The Pale:



"Heir Uncrowned"

"As the Portents Foretold"

"Brotherslayer"

"Bereaver"

"Betrayer"

"In the Gravelight"

"March Through the Endless Snow"

"The Gates to Realms Beyond"







+0 -0



просмотров: 79